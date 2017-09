Game of Thrones 8: un attore pensa che 4 finali diversi siano follia!

Tempo fa abbiamo letto una voce che voleva la realizzazione di ben quattro finali (se non di più), per l'ottava stagione di Game of Thrones , così da evitare anticipazioni., attore della serie, crede che questi rumor siano una cosa "davvero stupida"!

Perché proprio di rumor pare si tratti. Di certo quanto accaduto nel corso della settima stagione, tra episodi piratati, leaked ecc, ha portato molti a richiedere maggiori criteri di "sicurezza" per evitare anticipazioni, tuttavia non è questo il modo, almeno secondo lui.

L'attore ha infatti rivelato quanto segue durante un'intervista rilasciata a Marie Claire:

"Ma voi pensate che sia vero? Io credo di no, mi sembra stupido. Insomma, se fosse vero io non ci crederei comunque, ma non lo so, forse. Al momento non ho letto lo script quindi, a meno che lo show non abbia davvero l'intenzione di mostrare diversi finali, cosa che mi sembrerebbe davvero un grande colpo di scena, non penso che andranno a spendere del denaro inutilmente. Loro sanno bene quanto sia costosi girare. Non credo che vogliano perdere 100.000 dollari al giorno per degli episodi aggiuntivi che non useranno mai. Non credo proprio che succederà."

Vedremo più avanti se queste che sono uscite sono davvero solamente voci oppure c'è un fondo di verità.

L'ottava stagione di Game of Thrones uscirà alla fine del 2018 o nel 2019.