Game of Thrones 8: gli showrunner confermano l'ultima stagione di 6 episodi

Come tutti i fan della serie sapranno, da pochi giorni è stata comunicata la data di debutto della prossima e settima stagione di, che ritornerà con un numero di episodi ridotto nel corso dell'estate di quest'anno. In una recente dichiarazione, gli showrunner hanno fornito anche nuovi dettagli sul capitolo successivo.

Ormai già tutti gli spettatori in attesa di assistere ai prossimi sviluppi della serie si sono già messi il cuore in pace davanti alla consapevolezza che la prossima stagione in arrivo comprenderà un numero inferiore di puntate: dalle consuete dieci che ci hanno accompagnato fin dalla prima stagione, infatti, il settimo capitolo di Game of Thrones dovrebbe comprenderne solamente sette.

Anche per la successiva ed ottava stagione si è parlato di una formula ridotta e ora, finalmente, arriva l'esplicita conferma dagli showrunner DB Weiss e David Benioff, che in una recente intervista hanno dichiarato: "La stagione finale comprenderà solo sei episodi", confermando, quindi, che l'ottavo capitolo della serie, oltre ad essere quello conclusivo, sarà composto solamente da sei puntate.