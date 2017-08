Game of Thrones 8: l'ultima stagione inizia le riprese ad ottobre!

La settima stagione di Game Of Thrones ancora non è finita e adesso arriva la notizia che l'ottava stagione inizierà le riprese a partire dal prossimo ottobre!

L'ha rivelato l'attore Nikolaj Coster-Waldau in un'intervista con Collider:

"Sapevo cosa sarebbe successo nelle prime tre stagioni. Successivamente, è stato rivelato tutto una stagione alla volta. Ci danno lo script un mese prima dell'inizio delle riprese - o sei settimane prima - e da lì in poi sai cosa succederà nella stagione. Ma non so ancora cosa succederà nella prossima stagione. Torniamo a girare in ottobre quindi è possibile che nelle prossime settimane avremo gli script e lo scoprirò. Sono molto curioso."

L'inizio delle riprese in ottobre arriva con un po' di ritardo rispetto a quanto è stato fatto dalla produzione di GOT fino ad oggi, generalmente inizia tutto a fine agosto e finisce a febbraio inoltrato. In ogni caso, la stagione numero otto sarà composta di soli sei episodi, rispetto agli usuali 10, dunque è possibile che i tempi saranno comunque rispettati.

La data della premiere, ad oggi, è ancora sconosciuta. Nel frattempo, Game of Thrones è in onda con la settima stagione su HBO.