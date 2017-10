Game of Thrones 8: per Kit Harington il finale arriva al momento giusto

, l'interprete dell'ormai iconico personaggio di Game of Thrones , è convinto che l'ottava ed ultima stagione arriverà al momento giusto, consegnando ai fan di tutto il mondo un degno finale della serie.

Naturalmente molti spettatori di GOT sono tristi all'idea che la loro serie tv preferita finisca, ma gli attori stanno già guardando avanti ai nuovi progetti che li attendono. Parlando con Digital Spy, Kit Harington, ha dichiarato che, secondo lui, la serie ha raggiunto l'apice e dunque è giusto che si concluda:

"Il Trono arriverà alla sua conclusione al momento giusto per me e per tutti quelli coinvolti nel progetto. Stavo scambiando delle email con David [Benioff] e Dan [Weiss] l'altra sera ed eravamo tutti abbastanza commossi l'uno verso l'altro. Alla fine però, sarà liberatorio pensare, per esempio, di avere un intero anno libero - quando hai dei progetti in corso che iniziano tra un anno, il lavoro comincia molto tempo prima e dunque non puoi mai fare dei progetti a lungo termine. Sinceramente non vedo l'ora di concludere, anche perché essere coinvolti in un progetto per otto anni è abbastanza. Non voglio che continui più a lungo di quanto sia obiettivamente giusto."

L'attore ha poi parlato dell'interesse che ha nella produzione, avendo già fatto in precedenza Gunpowder, della BBC, dove recita anche, insieme a Peter Mullan e Mark Gatiss:

"Ho altre idee per quanto riguarda la produzione. Game of Thrones sta per concludersi e la cosa succederà a breve, e naturalmente sono emotivamente coinvolto da questa "fine". Ho imparato a lavorare alla produzione proprio con le persone dietro al Trono e ho trovato il lavoro su Gunpowder davvero affascinante. Perciò vorrei farlo di nuovo. Credo che apra una parte diversa del mio cervello ed è incredibile, mi è piaciuto molto."

Game of Thrones cast: Kit Harington nei panni di Jon Snow, Emilia Clarke nei panni di Daenerys Targaryen, Peter Dinklage nei panni di Tyrion Lannister, Nikolaj Coster-Waldau nei panni di Jaime Lannister, Lena Headey nei panni di Cersei Lannister, Maisie Williams nei panni di Arya Stark, Sophie Turner nei panni di Sansa Stark, Isaac Hempstead Wright nei panni di Bran Stark, Aidan Gillen nei panni di Petyr Baelish, Iain Glen nei panni di Jorah Mormont, Liam Cunningham nei panni di Ser Davos Seaworth, Rory McCann nei panni di Sandor “The Hound” Clegane, Conleth Hill nei panni di Varys, Alfie Allen nei panni di Theon Greyjoy, John Bradley nei panni di Samwell Tarly, Gwendoline Christie nei panni di Brienne of Tarth, Kristofer Hivju nei panni di Tormund Giantsbane, Jerome Flynn nei panni di Bronn, Hannah Murray nei panni di Gilly e Carice van Houten nei panni di Melisandre.

Game of Thrones tornerà con l'ultima stagione sulla HBO nel 2018 o nel 2019.