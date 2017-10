Game of Thrones 8: la produzione si ferma per i matrimonio di Kit Harington

Game of Thrones si ferma per il matrimonio delle due star della serie,. La produzione ha deciso così per consentire all cast di partecipare alle nozze.

Gli attori che interpretano i personaggi di Jon Snow e Ygritte hanno annunciato il fidanzamento ufficiale lo scorso mese, e gli attori adesso hanno deciso di accelerare i tempi e convolare a nozze.

Già eravamo al corrente del fatto che la produzione dell'ottava stagione del Trono di Spade avrebbe preso più tempo del previsto - come annunciato tempo fa da Iain Glen - tuttavia, questa nuova notizia sposterà ulteriormente la data di rilascio dell'ultima stagione.

La notizia dell'interruzione del lavoro alla serie, l'ha data Harington stesso, durante un'apparizione al The Jonathan Ross Show, quando ha spiegato che la decisione è stata presa nel momento in cui ha dato la notizia ai produttori:

"Ho telefonato al produttore e gli ho detto: Mi sposo ed è tutta colpa tua. Gli ho detto tipo "devi fare in modo che vengano tutti. Il cast e il team di lavoro di GOT, quindi devi fermare tutto per quel giorno."

Non sappiamo ancora la data precisa del matrimonio dei due attori, ma dovrebbe comunque arrivare la notizia ufficiale a breve. Vi terremo aggiornati.

Game of Thrones stagione 8 arriva nel 2019.