Game of Thrones 8: secondo Kit Harrington sarà un bagno di sangue! [SPOILER]

: Un'altra stagione disi è conclusa, ma ormai ne manca solo una al gran finale. Dopo l'ultimo episodio ci resta solo, che non ha ancora una data di uscita. Di una cosa, però, possiamo star certi: sarà un bagno di sangue, parola di

L'attore britannico, infatti, ha rilasciato alcune interessanti dichiarazioni dopo la messa in onda del season finale della settima stagione. Cosa si aspetta Jon Snow da Game of Thrones 8?

"Se mi state chiedendo cosa penso che accadrà, credo che tutto finirà con qualche scontro davvero serio. Voi pensate che l'armata dei morti ci metterà un po' per arrivare a sud, ma non lo sappiamo. Quindi è un finale da inferno perché è ciò che aspettiamo da sempre, ora sono arrivati a sud della Barriera. Il fatto è, con così pochi personaggi rimasti, gli spettatori dovrebbero abituarsi e prepararsi per... i Troni che tornano alla loro forma uccidendo velocemente i protagonisti. Penso che il successo dei protagonisti non sia stato in grande pericolo quest'anno, ma lo sarà l'anno prossimo, sarà un bagno di sangue ".

E voi cosa vi aspettate da Game of Thrones 8?