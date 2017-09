Game of Thrones 8: verranno girati diversi finali per evitare gli spoiler!

: Il Trono di Spade , la fortunatissima serie televisivabasata sui libri scritti da, sta per arrivare all'ottava stagione, quella conclusiva, e l'allerta spoiler è massima dopo tutti i fatti di episodi leaked che hanno tormentato la messa in onda della stagione sette.

Per combattere ogni qualsivoglia tipo di spoiler quindi, verranno girati quattro diversi finali, così da scongiurare ogni tentativo di "pirateria". Ecco cosa ha detto al riguardo il presidente di HBO Casey Bloys agli studenti del Moravian College a Bethlehem, (PA) la scorsa settimana, secondo quanto riportato da The Morning Call:

"So che gireranno diversi finali per l'ultimo episodio di Game of Thrones, così nessuno sarà davvero al corrente di ciò che accadrà. Perché quando stai girando qualcosa, le persone lo sanno. Quindi gireranno diverse versioni del finale così non ci sarà alcuna risposta definitiva fino alla fine."

Filmare quattro diversi finali può certamente aiutare contro gli spoiler, ma che tipo di salvaguardia può dare contro le versioni leaked diffuse online prima della messa in onda ufficiale? L'abbiamo visto con la stagione numero sette de Il Trono di Spade: moltissimi episodi sono stati rilasciati prima del tempo, rovinando la sorpresa a quanti aspettavano con ansia di vedere l'episodio seguendo la programmazione ufficiale.

Vedremo cosa succederà quando l'ottava stagione di Game of Thrones vedrà la luce, cosa ancora non ufficializzata dai produttori. Ciò che sappiamo per certo, è che l'ultima season del Trono di Spade non uscirà prima del 2019.