Game of Thrones: annunciati i registi dell'ottava stagione!

ha ufficialmente annunciato i registi che saranno impegnati nella realizzazione della stagione finale di. Gli ultimi sei episodi saranno diretti dalavoreranno insieme alla regia della serie finale.

Sapochnik ha già diretto ben quattro episodi delle scorse stagioni, inclusa l'epica battaglia zombie della quinta stagione "Hardhome" e l'episodio "Battle of the Bastards" della sesta stagione (per il quale ha vinto un Emmy e un premio per la Director’s Guild of America). Infine, ha diretto l'ultimo episodio della sesta stagione "The Winds of Winter".

Nutter, invece, ha diretto già sei episodi della serie, inclusi "The Old Gods and the New" e "A Man Without Honor" della seconda stagione, gli ultimi due episodi della terza stagione, "The Rains of Castamere" e "Mysa", in più, ha diretto gli episodi finali della quinta stagione "The Dance of Dragons" e "Mother’s Mercy" per i quali ha vinto un premio Emmy.

Non ci resta che aspettare di scoprire quale sarà la data première della serie che non arriverà prima del 2019.