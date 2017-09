Game of Thrones: Arya è il nome più gettonato in Inghilterra nel 2016

Secondo un’indagine condotta dalla BBC, il nome più gettonato in Inghilterra e in Galles per i neonati del 2016 è stato quello di Arya, dalla popolare saga fantasy di HBO,

Il nome della terzogenita della familia Stark è stato assegnato 302 volte, avendo la meglio su Mary (204) e Catherine (163). Altri nomi scelti sempre nel corso dello scorso anno e presi direttamente da Game of Thrones sono stati: Khaleesi (69), Tyrion (11), Sansa (5) e Daenerys (4).

Curiosamente, un’altra indagine uscita un anno fa aveva evidenziato proprio come in seguito all’ondata di entusiasmo generata dall’uscita di Star Wars: Il Risveglio della Forza, molte famiglie avevano chiamato il proprio figlio Kylo.

La settima stagione della saga ispirata ai romanzi di George R.R. Martin si è conclusa il mese scorso; su queste pagine potete leggere la recensione dell’ultimo episodio, The Dragon and the Wolf.