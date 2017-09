Game of Thrones: Bryan Cogman svilupperà il quinto spin-off della serie

Dalle ultime notizie, pare che sia in sviluppo un quinto spin-off della serie diche si va ad aggiungere aigià annunciati nel mese di maggio. Ad occuparsi di quest'ultimo progetto sarà

Cogman è già stato a lavoro sulla serie originale con la scrittura di alcuni dei più famosi degli episodi, come "Stormborn" della settima stagione, "The Laws of Gods and Men" nella quarta stagione e "Kissed by Fire" della terza stagione. Inoltre, pare che lo sceneggiatore abbia anche lavorato a stretto contatto con George R.R. Martin, lo scrittore dei romanzi da cui la serie prende ispirazione. Tutto ciò potrebbe essere un vantaggio per Cogman, in quanto, la HBO, per i precedenti quattro spin-off, aveva chiamato diversi scrittori esterni alla serie originale - tra cui Jane Goldman (Kingsman) e Max Borenstein (Kong: Skull Island), Brian Helgeland e Carly Wray - annunciando che non tutti gli spin-off potrebbero, però, andare in onda. Nessuno sa attualmente su cosa gli scrittori e Cogman stiano lavorando, ma Martin ha escluso alcune possibilità, tra cui la Ribellione di Robert, cioè l'enorme guerra che ha dato inizio agli eventi della serie originale di Game of Thrones e le storie de Il Cavaliere dei Sette Regni.

La HBO avrà tutto il tempo di decidere su quale spin-off puntare, in quanto è stato dichiarato che gli spin-off non verranno prodotti almeno fino alla messa in onda dell'ottava e ultima stagione di Game of Thrones la quale è prevista per la fine del 2018/inizio 2019.