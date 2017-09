Game of Thrones: che fine ha fatto il personaggio di Ed Sheeran?

Tutti ricorderanno il tanto discusso cameo di Ed Sheeran nel primo episodio di: la star musicale ha impersonato un soldatoche ha incontratolungo il suo cammino verso Approdo del Re. Proprio Sheeran ha detto la sua in merito. il tanto discusso cameo di Ed Sheeran

L'autore di "Shape of You" crede fermamente che il suo personaggio sia morto. Non dimentichiamo, in effetti, che l'esercito dei Lannister è stato decimato durante l'episodio 4 di Game of Thrones 7 intitolato "The Spoils of War", incenerito dal fuoco dei draghi e trucidato dai Dothraki.

"Siamo tutti piuttosto giovani, in quel gruppo di soldati. Dubito che sia riuscito a sopravvivere a lungo, a essere onesto, con i draghi in giro per il mondo".

Il cantante ha poi parlato nuovamente delle critiche al suo cameo, dichiarando che non comparirà mai più nello show:

"Nessuno vuole che io ritorni. Volevo fare una comparsa, ho fatto la comparsa. Sto bene così, mi ha divertito".

Ricordiamo che Game of Thrones 8 non ha ancora una data ufficiale, ma potremmo dover aspettare a lungo.