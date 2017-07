Game of Thrones: ecco cosa c'era scritto nella lettera di Jorah per Dany

: Tra le molte reunion avvenute e che speriamo avvengano in questa settima stagione di, c'è sicuramente l'incontro tra Jorah Mormont () e Daenerys Targaryen () che suscita particolare interessa tra i fan.

Attualmente, il caro Jorah, affetto dal morbo grigio, si trova in un'infermeria presso la Cittadella, nella speranza di trovare una cura per la sua malattia che è peggiorata moltissimo dall'ultima volta che l'abbiamo visto. Ma il Gran Maestro Marwyn (Jim Broadbent), durante una visita, gli comunica che il morbo è in uno stato troppo avanzato per essere curato. Allora Jorah decide di scrivere una lettera a Khaleesi:

"Khaleesi, sono arrivato alla Cittadella nell'ultima speranza che i maestri mi potessero curare, come hai ordinato. Ma anche con tutte le loro arti, non appartengo a nessuna cura ma alla tomba. Ho avuto una vita più lunga di quanto meritassi e vorrei solo e speravo solo di poter vivere per vedere il mondo che costruirai, al tuo fianco. Ti ho amato dal primo momento in cui ti ho conosciuta."

Parole toccanti, che però potrebbero non arrivare mai a Dany, in quanto, come abbiamo visto nell'ultimo episodio "Stormborn", Sam (John Bradley) sta cercando di curare Jorah con una tecnica molto difficile e pericolosa. Possiamo solo incrociare le dita e sperare che funzioni affiché Jorah possa un giorno ricongiungersi con Khaleesi. Game of Thrones tonerà con il terzo episodio domenica in lingua inglese sottotitolata in italiano su Sky Atlantic.