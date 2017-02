Game of Thrones: G.R.R. Martin rivela titolo e particolari della nuova storia

Tutti i fan distanno attendendo con ansia di assistere e/o leggere i prossimi sviluppi delle vicende dema, come molti di voi già sapranno, si è da poco sparsa la voce di una nuova parte della storia su cui l'aurore si sta concentrando e ora lo stessoci da nuovi particolari.

Come vi abbiamo informato pochi giorni fa, infatti, George R. R. Martin starebbe mettendo in cantiere un nuovo racconto ambientato nell'ormai celebre mondo di Westeros.

Da poco, Martin, come è sua abitudine, ha rivelato sul suo LiveJournal blog che la nuova storia si porterà il titolo di The Sons of the Dragon e ha anche rivelato ulteriori dettagli su cosa aspettarsi. Il racconto sarà pubblicato come parte di un'antologia multi-autore chiamata The Book of Swords, che verrà curata da Gardner Dozois. Per la maggior parte del post, Martin si lamenta che la notizia è uscita prima che lui abbia avuto la possibilità di annunciarla. In ogni caso, Martin ha chiarito che la storia è ambientata nel nell'universo di Game of Thrones, ma non all'interno della timeline della serie TV.

Le esatte parole dell'autore sono state: "Se siete affascinati dalla politica di Westeros, come molti dei miei lettori sembrano essere, allora dovreste gioire. Come suggerisce il titolo, The Sons of the Dragon racconta i regni del secondo e del terzo re Targaryen, Aenys I e Maegor il Crudele, al fianco delle loro madri, mogli, sorelle, figli, amici, nemici e rivali.".

The Book of Swords uscirà il 10 ottobre. La settima stagione di Game of Thrones arriverà nell'estate del 2017 su HBO.