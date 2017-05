Game Of Thrones: George R.R. Martin conferma cinque spin off

Nel corso della giornata di ieri, il creatore di, sul proprio blog ufficiale ha confermato in via ufficiale che HBO sta lavorando su ben cinque spin off della serie, dopo le notizie trapelate la scorsa settimana. Lo scrittore, inoltre, ha anche diffuso i primi dettagli sui progetti.

Martin si è rifiutato di definirli “spin off”, ed ha affermato che sono più “successor show”, su cui è al lavoro dallo scorso mese di agosto con Max Borenstein, Jane Goldman, Brian Helgeland e Carly Wray, ma ha comunque rivelato che non è detto che i cinque progetti vadano in onda in quanto al momento si tratta di semplici sceneggiature che dovranno essere sottoposte al network, il quale a sua volta potrà produrre cinque puntate pilota.

Martin ha inoltre smentito che i nuovi show andranno a raccontare la Ribellione di Robert Baratheon, e non riguarderanno nemmeno le storie de Il Cavaliere dei Sette Regni.

Infine, ha rivelato di essere al lavoro sul prossimo romanzo della serie: “continuerò a lavorare finché non sarà finito”.