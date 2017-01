Game of Thrones: George R.R. Martin al lavoro su una nuova parte della storia

Tutti i fan distanno aspettando con ansia di assistere alla prossima e settima stagione della serie, in arrivo questa estate e i lettori della saga, in più, sono ancora in attesa del volume intitolato. Ora arrivala notizia secondo cuiha già messo in cantiere un altro lato della storia.

L'inedita opera sarà un altro racconto ambientato nel mondo di Le Cronache del Ghiaccio e del Fuoco e uscirà quest'anno, come parte di una serie antologica. La serie, dal titolo 'Book Of Swords', sarà una raccolta di "quindici racconti originali che celebrano età d'oro della fantastica era in cui regnavano sovrane le spade e la magia" e includerà una nuova storia creata da Martin e situata nello stesso mondo di Game of Thrones.

Il libro, che sarà pubblicato il 10 ottobre, può essere già pre-ordinato su Amazon, ed è stato pubblicato grazie anche alla collaborazione di Gardner Dozois, un autore di fantascienza che è noto per il suo lavoro di editing sul antologie, tra cui cross multipli di antologie di genere, antologie a tema e tutta una serie di antologie ispirate alla scrittura di Issac Asimov.

Al di là della descrizione di base e della conferma che il racconto consisterà in una storia che Martin ha impostato all'interno dell'universo del Le Cronache del Ghiaccio e del Fuoco non si sa molto altro sulla nuova opera.

Ricordiamo che la prossima e settima stagione di Game of Thrones farà il suo debutto su HBO nel corso di questa estate.