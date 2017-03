Game of Thrones: l'art director entusiasta per le scene girate in Spagna

Come ampiamente noto, una parte della settima stagione diè stata registrata in Spagna., l’art director della fortunata serie tv, ha parlato proprio di questa porzione dello show televisivo HBO, ed ha lasciato trasparire non poco entusiasmo per il lavoro portato avanti.

“Tutto ciò che posso dire è che a differenza degli anni passati, quest’anno abbiamo passato più tempo in Spagna per le riprese, ed abbiamo registrato delle scene incredibili e che sorprenderanno gli spettatori. Sarà emozionante vederle in tv” ha affermato la stessa Moore nel corso di una conferenza tenuta in un’università.

Moore è entrata nel cast di Game of Thrones a partire dalla terza stagione, per cui ha visionato tutti gli elementi visivi, e coordina anche le riprese in Spagna, Croazia ed Irlanda del Nord. “Non vogliamo che le scene sembrano registrate in Spagna, Croazia o Marocco. Devono dare la sensazione di essere parte del mondo di Game of Thrones. E’ questo il nostro lavoro. In Spagna abbiamo trovato molto entusiasmo tra i fan e le comparse, in cui a differenza di altre nazioni sono venute con piacere e con un ottimo umore, nonostante il sole cocente” ha concluso.