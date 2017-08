Game of Thrones: Maisie Williams, Sophie Turner e il loro Carpool Karaoke!

Volete vedereinsieme, in una veste insolita, decisamente meno seria? Date un'occhiata al video qui sotto. Queste due, insieme, si divertono davvero tanto!

A differenza del loro rapporto nella serie, Maisie Williams e Sophie Turner sembrano andare davvero molto, molto d'accordo fuori dal set, e o dimostrano in questa specie di versione del Carpool Karaoke. Più che un Karaoke, a dire il vero, le ragazze prendono un po' in giro Ned Stark, il suo accento pronunciato, e fanno l'imitazione del personaggio mentre si sbellicano dalle risate come fossero davvero sorelle!

La settima stagione di Game of Thrones, attualmente in onda, non trova pace e sono moltissimi, quasi tutti, gli episodi che sono stati piratati e diffusi online prima della messa in onda ufficiale. L'ottava stagione, che sarà ufficialmente l'ultima della serie, inizierà le riprese a partire dal prossimo ottobre e si comporrà di soli sei episodi.