Game of Thrones: Maisie Williams sul suo addio ad Arya Stark

, dal momento chearriverà alla sua conclusione dopo la sua ottava stagione, sta già assaporando questi momenti come gli ultimi in cui porterà sullo schermo il suo personaggio die sta già cominciando a chiedersi come sarà la sua vita senza questo ruolo.

In una recente intervista, l'attrice ha dichiarato: "Questa serie e questo personaggio, oltre che una grandissima esperienza hanno rappresentato per me una sorta di rete di sicurezza. Se non avessi avuto altri ruoli o se non lavoravo, non avevo motivo di abbattermi troppo, perché avevo sempre Game of Thrones. Non avere più la certezza di poter contare su questo sarà per me davvero strano, ma è anche molto eccitante. Significa che ora potrò modellare la mia carriera e che non sarò legata a nulla. In questo momento potrò davvero prendere decisioni coraggiose.".

Inoltre, l'attrice ha anche raccontato qual è il suo atteggiamento nei confronti delle ultime scene che sta girando nei panni di Arya Stark: "Sto solo cercando di rendere giustizia alle ultime scene. Quello che voglio è plasmare Arya in modo che rispecchi tutto ciò che ha passato finora, così da dare al personaggio un bell'arco di storia finale. Spero proprio che al pubblico piaccia!".

Ricordiamo che la prossima e settima stagione di Game of Thrones verrà trasmessa nel corso di quest'estate.