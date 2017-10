Game of Thrones: Marc Rissmann entra a far parte del cast dell'ottava stagione?

: Le riprese della prossima stagione dell'amatissima seriedisono iniziate e con esse arrivano anche i primi dettagli riguardo ad essa. Secondo un annuncio di un'agenzia teatrale,entrerà a far parte del cast dell'ottava stagione dello show.

L'annuncio aggiungeva che Rissmann avrebbe interpretato Harry Strickland, leader della Golden Company, ovvero il contingente di soldati mercenari che Euron Greyjoy, nella finale della settima stagione, è andato a recuperare per volere della regina Cercei. Ma il network non ha confermato il casting e tale annuncio è stato rimosso, quindi, non ci resta che attendere ulteriori dettagli dalla rete HBO.

E si attendono notizie anche riguardo all'uscita ufficiale della data premiére dell'ottava stagione, la quale, per ora, non arriverà prima del 2019. A far notizia, ci sono anche le serie spin-off in programma, che, a detta del CEO di HBO, sembrano essere davvero entusiasmanti.