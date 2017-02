Game of Thrones: nuove foto dal set della settima stagione

Da pochi istanti hanno iniziato a circolare in rete le ultime immagini, catturate a Belfast, del set del prossimo e settimo capitolo di, che come sappiamo farà il suo debutto sui piccoli schermi a stelle e strisce sulla retenel corso di quest'anno. Come sempre, le foto sono disponibili dopo il salto.

La prima immagine sembra essere stata fatta durante le riprese di una scena che richiede l'utilizzo dello schermo verde, in spazi esterni dello studio. La seconda immagine, invece, ci mostra un grande manufatto verde che ha la forma molto simile a quella di un cranio di drago e, infatti, molti fan hanno già ipotizzato che potrebbe trattarsi della testa di Drogon, diventato ancora più grande rispetto alla passata stagione e su cui Daenerys, impersonata da Emilia Clarke, potrebbe forse montare per una scena. Molti spettatori che hanno visto queste nuove immagini, inoltre, hanno già ipotizzato che esse potrebbero far riferimento ad una battaglia tra Targaryen e Lannister, ma ovviamente sembrano esserci ben pochi indizi che supportano l'ipotesi.

Game of Thrones tornerà con la sua settima stagione nel corso di quest'estate.