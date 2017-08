Game of Thrones: online il promo del quinto episodio "Eastwatch"

Dopo la messa in onda del quarto episodio della settima stagione di, è online il trailer del quinto e terzultimo episodio che andrà in onda su- in contemporanea con la trasmissione USA - nella notte tra domenica e lunedì prossimo.

Matt Shakman è stato il regista dell'episodio che si intitolerà "Eastwatch" e avrà una durata di 59 minuti. Il titolo pare si riferisca al castello più ad oriente di tutta la Barriera affacciato sulla Baia delle Foche, Forte Oriente.

Dal trailer dell'episodio emerge che la Madre dei Draghi è sempre più sul piede di guerra; Tyrion non sa più cosa fare e Varys lo esorta a trovare un modo per farsi ascoltare da Daenerys, la quale pare che arrivi anche a minacciare Jon coi i suoi draghi; Jon rivela una visione di Bran sugli Estranei e ciò ci fa pensare che ci sarà un incontro tra i due e Cersei è sempre più convinta di poter sconfiggere tutti i suoi nemici. Voi cosa ne pensate?