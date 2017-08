Game of Thrones: online il promo del settimo ed ultimo episodio [SPOILER]

Dopo la messa in onda del sesto episodio della settima stagione di, è online il trailer del settimo e ultimo episodio che andrà in onda su- in contemporanea con la trasmissione USA - nella notte tra domenica e lunedì prossimo.

"C’è solo una guerra che conta, ed è arrivata."

Queste le uniche parole pronunciate nel nuovo trailer della serie più amata degli ultimi tempi, che ormai sta volgendo al termine. Jon Snow (Kit Harington), dopo essere sopravvissuto all'orda di estranei al di là della Barriera, grazie all'aiuto di suo zio Ben, si ritrova adesso al cospetto della regina Cersei (Lena Headey), e con sé c'è l'estraneo catturato oltre la Barriera. Riuscirà a convincere i Lannister e la Corona ad unirsi alla guerra che va oltre la conquista del Trono di Spade e che ormai è realtà per tutti?

Ricordiamo che il settimo ed ultimo episodio di Game Of Thrones sarà l'episodio più lungo di tutta la serie arrivando a 81 minuti.