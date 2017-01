Game of Thrones: un prequel è più probabile di uno spin-off

La fine è ormai stata annunciata per. Con solo due stagioni che ci separano dalla conclusione dell'acclamata serie di, i fan si stanno già preparando per un mondo senza Westeros. Ma le voci su nuovi progetti in sviluppo si fanno sempre più insistenti e l'idea per un altro show dedicato alla saga va sempre più delineandosi.

In una nuova intervista con EW, il presidente della programmazione di HBO, Casey Bloys, ha offerto alcuni indizi su quello che potrebbe accadere con una nuova serie collegata a Game of Thrones e sembra che per le eventuali incursioni future nel mondo di Westeros, dobbiamo fare un salto nel passato.

Secondo Bloys, infatti, le idee attualmente in fase di analisi per quanto riguarda potenziali nuovi spettacoli sono tutte incentrate sulla realizzazione di prequel: "Un prequel sicuramente porterebbe meno pressione rispetto ad uno spin-off. La storia dell'autore George RR Martin dà un maggiore spazio di manovra su una storia precedente rispetto a quella che stiamo raccontando e in più ci sarebbero molte più possibilità di dialogo e collaborazione con lui.".

In ogni caso, i fan possono stare tranquilli sulla qualità di un eventuale nuovo progetto. Il presidente assicura infatti che, se davvero un nuovo show andrà in porto, verrà realizzato con gli stessi standard di qualità a cui siamo abituati con Game of Thrones poiché nessuna delle parti coinvolte sembra interessata a fare una serie solo per fare cassa: "E' una così grande proprietà che sarebbe sciocco non esplorarla in tutte le sue potenzialità, ma l'asticella è molto alta e questo è un elemento che non trascureremo. Non ho intenzione di farlo solo per farlo. Dovrà essere molto speciale. Piuttosto preferirei lasciare tutto così com'è, invece di fare qualcosa di avventato.".