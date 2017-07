Game of Thrones: record di visualizzazioni pirata per la settima stagione

, la serie TV basata sulla serie di romanzi di George R.R. Martin, non è solo da tempo una delle serie più viste al mondo, ma anche la più piratata del pianeta. Questo trend, a quanto pare, sta continuando anche con la settima stagione, che è cominciata solo la scorsa settimana.

Alcuni dati diffusi in rete riferiscono che la première della settima stagione, Dragonstone, avrebbe generato la bellezza di 90 milioni di visualizzazioni pirata, tra cui 77,9 milioni in streaming, 8,3 milioni di download via torrent e 4,9 milioni di download diretti.

La ripartizione per paesi è la seguente:

USA: 15.075.951

UK: 6.252.903

Germania: 4.897.280

India: 4.335.331

Indonesia: 4.286.927

Filippine: 4.189.030

Canada: 3.182.851

Francia: 2.881.467

Turchia: 2.802.458

Vietnam: 2.436.149

Australia: 2.241.463

Russia: 2,196,799

Paesi Bassi: 1.881.718

Brasile: 1.796.759

Malesia: 1,737,00

Per fornire delle indicazioni ancora più chiare, basti pensare che solo negli USA, è stato visto 16 milioni di volte attraverso i canali e mezzi legali.