Game of Thrones: Richard Plepler, CEO di HBO, è entusiasta dei prequel!

Il gran capo della HBO, il CEO Richard Plepler, non vede l'ora che i prequel di Game of Thrones prendano forma e siano dunque disponibili alla visione per tutti i fan della serie.

Gli spinoff non solo serviranno a spiegare determinati avvenimenti nel dettaglio, ma amplieranno significativamente il mondo creato da G. R.R. Martin, delineandone aspetti specifici.

La HBO deve ancora fare dichiarazioni ufficiali riguardo lo stato della produzione degli spinoff ma al momento si sa che ci sono non meno di cinque gruppi di lavoro dedicati che si stanno dando un gran daffare.

E adesso il CEO di HBO si dichiara ottimista sul percorso degli spinoff, pur non entrando troppo nello specifico:

"Il gruppo di lavoro è straordinario, molti di questi talenti poi, hanno vissuto nell'eco-sistema Trono per molto tempo, quindi sono estremamente addentro alle dinamiche della serie e della storia, comprese le trame intricate.

Ho letto qualcosa di ciò che stanno producendo e posso dire che sono davvero entusiasta di ciò che ho visto."

L'ottava serie di GOT, l'ultima, dovrebbe tornare su HBO nel 2019 e poi seguiranno gli spinoff.