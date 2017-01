Game of Thrones: un ritorno inaspettato nella prossima stagione!

si avvicina a passo spedito verso il suo finale: le storie disi concluderanno nelle prossime due stagioni. La settima, inoltre, conterà un numero inferiore di episodi, comunque ricchi di sorprese, tra cui un ritorno inaspettato.

Uno dei siti internet più famosi dedicati a Game of Thrones e ai libri di George R.R. Martin, Watchers on the Wall, ha rivelato che nella settima stagione potrebbe tornare un personaggio che tutti i fan davano per morto. Il principale indiziato sarebbe David Bradley, l’attore che ha interpretato il disgustoso Walder Frey nelle precedenti stagioni dello show.

Il curriculum dell’attore, infatti, include un’apparizione nella settima stagione di Game of Thrones. Com’è possibile? Arya Stark ha assassinato Frey davanti ai nostri occhi e soprattutto ha imparato ad “indossare” le facce altrui, quindi è probabile che possa agire sotto le spoglie di Walder Frey per alcuni episodi.

Vi piace l’idea? La settima stagione di Game of Thrones arriverà questa estate su HBO, restate con noi per tutti gli aggiornamenti!