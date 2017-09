Game of Thrones: Sophie Turner è contro chi difende Ditocorto [SPOILER]

Oltre ad interpretarla in, sembra checondivida anche il punto di vista di. Nelle ultime ore, infatti, l'attrice si è resa protagonista di alcuni scambi di battute su Twitter, nei quali critica una fan che ha difeso il personaggio di

In un primo tweet, infatti, l'utente ha espresso rammarico per la fine che ha fatto il personaggio interpretato da Aiden Gillen, affermando che avrebbe meritato più giustizia per l'umiliazione subita in pubblico. Il commento di Sophie Turner non le manda certo a dire:

"Nah... l'ha solo venduta ai Bolton... che hanno ucciso la sua famiglia... e l'hanno torturata... ma hai ragione... non ha alzato un dito!"

In seguito l'utente ha fatto notate che Petyr Baelish ha riconsegnato Grande Inverno agli Stark, ha ucciso Joffrey collaborando con Olenna Tyrell e ha salvato Jon durante la battaglia dei bastardi. Ecco, nuovamente, la risposta della Turner:

"Perché Sansa glielo ha chiesto (e lui ha accettato perché la amava)... perché era in debito con lei... per averla venduta ai Bolton... devo aggiungere altro?"

Quando si dice, insomma, che un attore sia entrato completamente nel personaggio. E voi cosa pensate di Ditocorto? Ha meritato la fine che gli hanno riservato gli Stark nell'ultimo episodio di Game of Thrones 7?