Game of Thrones: The Winds of Winter uscirà quest'anno

I fan die soprattutto quelli delle opere dell’autoresono noti per avere infinita pazienza. Per fortuna l’attesa per il nuovo romanzo della saga,, sembra finita. Secondo l'autore, infatti, il libro uscirà quest'anno.

La serie di HBO tornerà nell’estate del 2017 per altri sette episodi. Fino ad oggi, però, le notizie sul nuovo volume della saga, The Winds of Winter, sono state poche e quasi tutte negative. Per fortuna lo stesso George R.R. Martin ha rincuorato i fan della saga con questo post:

“Non ho ancora terminato, ma ho fatto molti progressi. Certo, non così tanti come speravo un anno fa, quando pensavo che avrei concluso il libro entro l’anno. Penso sul serio che uscirà quest’anno. Lo so che ho detto la stessa cosa un anno fa!”

Vi fidate delle parole di George R.R. Martin? Aspettate The Winds of Winter? Game of Thrones tornerà per la sua settima stagione nell’estate del 2017, sempre su HBO. Restate con noi per tutti gli aggiornamenti!