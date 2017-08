Game of Thrones: Tormund e il Mastino come non li avete mai visti (e sentiti)!

Gli attori di Game of Thrones sanno di certo come divertirsi nelle pause! Guardate questo divertente duetto by. Una veste insolita, non trovate?



L'episodio finale della settima stagione di Game of Thrones sta per arrivare. Lo vedremo in onda il 27 agosto e di certo l'attesa è spasmodica. Per ingannare il tempo, i protagonisti della famosa serie targata HBO si cimentano in attività ehm... extracurriculari, ecco: chi fa le imitazioni stile Carpool Karaoke (le sorelle Stark), chi imita i draghi (Jon Snow) e chi si diletta con la chitarra e l'ugola, Kristofer Hivju (Tormund) e Rory McCann (Il Mastino).

Il duetto, postato su Instagram, nemmeno a dirlo, è diventato subito virale. Dategli un'occhiata e diteci cosa ne pensate!

Game of Thrones arriva il 27 agosto con il finale di stagione; l'episodio si intitola “The Dragon and The Wolf”.