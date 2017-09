Genius: Antonio Banderas sarà Pablo Picasso nella seconda stagione della serie

L'attore spagnoloè stato chiamato ad interpretarenella seconda stagione della serie antologicadi, la quale racconterà la vita e le opere del pittore spagnolo, uno degli artisti più influenti e celebri del XX secolo.

La nuova stagione, che andrà in onda nel 2018, è un prodotto della Fox 21 Television Studios e Brian Grazer, con Ron Howard continueranno ad essere i produttori esecutivi dello show.

"La vita di Pablo Picasso è da tempo che mi affascina e ho tanto rispettato quest'uomo, nato nel mio paese natale, Malaga", ha dichiarato Banderas. "Sono entusiasta di lavorare con National Geographic, Brian, Ron, Ken e il resto del team Genius per raccontare una storia autentica di uno dei pittori più innovativi del mondo". Howard ha scelto Banderas in quanto la "scelta naturale" per questo ruolo. "Lui, come Picasso, ha un approccio alla vita semplice che aggiungerà la genuinità che stiamo cercando", ha detto Howard. "È un attore straordinario, e so che porterà bene in vita questo artista brillante e non convenzionale".

La prima stagione di Genius ha portato in vita il famoso fisico Albert Einstein, interpretato da Geoffrey Rush, conquistando ben 10 nomine agli Emmy. È stato lo show con la miglior performance della storia della rete, visto da oltre 45 milioni di spettatori a livello globale.