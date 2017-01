Giancarlo Esposito racconta il Gus Fring di Better Call Saul!

Il ritorno indi uno dei personaggi più amati di, è stato confermato da poco. L’attore che lo ha interpretato nella serie originale,, ha parlato della nuova versione del personaggio.

Come si integrerà Gus Fring nella storia del prequel di Breaking Bad? Senza dubbio Fring sarà centrale nella narrativa della terza stagione di Better Call Saul, che tornerà in onda con la sua terza stagione ad Aprile, sempre su AMC. Ecco cosa ha dichiarato Giancarlo Esposito:

“Devo ricordarmi che il mio personaggio, al tempo del racconto, è ancora immaturo. Sta cercando la sua strada… sono così contento di tornare. Vince mi ha descritto un personaggio molto diverso, un uomo alla ricerca di vendetta, che sta ancora costruendo il suo business. Sono curioso di vedere che strada prenderanno gli eventi.”

Siete contenti del ritorno di Gus Fring in Better Call Saul? Scrivete cosa ne pensate nei commenti!