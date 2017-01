GIFT CARD NETFLIX: Quanto costa e come si usa

Da pochi giorni, il servizio di streamingha ideato una nuova grande opportunità per permettere a tutti i suoi abbonati e non di usufruire della sua vastissima offerta di film, serie TV, documentari e programmi per bambini. E' arrivata, infatti, la, imperdibile regalo per tutti gli appassionati del grande e piccolo schermo.

Se desiderate fare un regalo sentito e personalizzato fuori dal comune, Netflix corre incontro alle vostre necessità. La nuova iniziativa è già partita in tutti i principali paesi europei in cui il servizio di streaming è disponibile, compresa l'Italia.

Come molti di voi già sapranno, Netflix offre ai suoi utenti diversi pacchetti di visione e servizi con diversi importi. Gli abbonati che acquisteranno la carta potranno pagare il costo del loro pacchetto attraverso di questa mentre, per i nuovi abbonati che acquistano o che ricevono in regalo la Gift Card, ci sarà il consueto periodo di un mese gratuito e solo dopo il costo dell'abbonamento verrà detratto dalla carta. La Gift Cart Netflix è disponibile per gli importi di 15, 25 o 50 euro ed è utilizzabile per tutti e tre i pacchetti offerti dal servizio di streaming, ovvero Base (definizione standard, 1 schermo, costo mensile 7,99 euro), Standard (definizione alta, 2 schermi, costo mensile 9,99 euro) e Premium (definizione ultra HD, 4 schermi, costo mensile 11,99).

La carta, acquistabile in diversi e numerosi punti vendita (tra cui gli store di MediaWorld, Euronics, Unieuro, GameStop e Mondadori), come avrete notato, può essere utilizzata sia per abbonamenti già sottoscritti, sia per aprirne di nuovi. Con la nuova Gift Card, infatti, sarà possibile prepagare un abbonamento a Netflix o regalarne uno a chi si vuole.

Uno dei motivi per cui è stata lanciata questa nuova iniziativa è aumentare la facilità di accesso al servizio anche per chi non possiede una carta di credito o un account PayPal.