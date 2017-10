The Gifted: la star Emma Dumont vorrebbe un crossover con Jessica Jones

Durante il recente, l’attrice, che nel serial interpreta la protagonista Polaris , ha rivelato che vorrebbe un crossover con Marvel's Jessica Jones , lo show di successo targato Netflix.

In realtà è stato proprio un fan, durante la kermesse newyorkese, a domandare all’attrice con quale personaggio dell’Universo Marvel le piacerebbe unire le forze sul set. Per quanto la scelta dell’attrice risulti ampiamente irrealizzabile, la stessa ha rivelato: “Jessica Jones. So che [lei e Polaris] non sono legate e che parliamo di due universi differenti, ma trovo che siano molto simili e mi piacerebbe vederle assieme. Sarebbe piuttosto strano, anche perché un po’ ci somigliamo.”



Sfortunatamente è alquanto improbabile -per non dire impossibile- che il Marvel Cinematic Universe e gli X-Men di FOX possano un giorno mescolarsi e generare appunto dei crossover, ma Polaris e Jessica potrebbero quantomeno incontrarsi nei fumetti. In realtà le due donne non hanno mai condiviso neanche un singolo momento nel vasto universo Marvel, ma i rispettivi scrittori potrebbero, prima o poi, decidere di farle incontrare in qualche modo. Vi è infine la possibilità che la serie televisiva The Gifted faccia qualche allusione al personaggio, non per nulla il primo episodio del serial conteneva parecchi easter egg.



Voi cosa ne pensate? Vorreste vedere esaudito il desiderio espresso dall’attrice Emma Dumont?