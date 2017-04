Gilmore Girls: L. Graham e A. Bledel parlano di una possibile seconda stagione

Lo scorso autunno,ha fatto il suo tanto atteso ritorno sul piccolo schermo con il revival, con quattro episodi su. In una recente intervista,hanno parlato della possibilità di avere una seconda stagione.

Come riportato da TVLine, le stelle hanno chiarito che non firmerebbero per un altro lotto di episodi solo perché c'è una grande richiesta di nuove puntate, ma che vogliono che la narrazione di un eventuale secondo capitolo sia propositiva e originale. Nello specifico le due attrici hanno dichiarato che: "Se tutto potesse continuare, vorremmo interpretare quei personaggi fino giorno della nostra morte... Abbiamo realizzato una grande continuazione di questa storia e vale la pena di continuare. Non sappiamo se ci sarà la possibilità di fare di più. Non vogliamo che la narrazione sia forzata.".

Lo spettacolo è ritornato 10 anni dopo il suo finale originale, portando di nuovo gli spettatori nella vita dell'amata coppia amata madre-figlia formata da Lorelai e Rory nella loro città di Stars Hollow. Il riavvio è stato accolto con acclamazione, facendo diffondere velocemente delle voci sulla seconda stagione.

Nonostante Amy Sherman-Palladino abbia più volte sottolineato che A Years in the Life è stato un "viaggio molto preciso", lei non esclude ancora la possibilità di una stagione 2, ma come le protagoniste dello spettacolo, ha più volte sottolineato che la qualità dovrà essere la priorità da seguire.