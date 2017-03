Gilmore Girls: il revival di Netflix continuerà per un'altra stagione?

Come tutti i fan della serie sanno, nel corso della fine dello scorso anno, ha fatto il suo debutto suil revivale ora sembra che una continuazione della serie con altri episodi aggiuntivi non sia da escludere.

Stando a quanto riportato da TV Line, il direttore Content Officer di Netflix, Ted Sarandos ha riferito ad una conferenza stampa della UK Press Association che attualmente sono in corso delle conversazioni per la realizzazione di più episodi di Gilmore Girls.

In particolare, il direttore ha dichiarato: "Ci auguriamo che possa accadere. Abbiamo ovviamente apprezzato il successo dello spettacolo e sembra proprio che ai fan sia piaciuto il modo in cui il revival è stato realizzato, quindi abbiamo raggiunto tutto ciò che speravamo. La cosa peggiore per uno spettatore è quella di aspettare anni prima che il proprio programma preferito torni e, quando ciò accade, è terribile se alla fine è deludente. Ma la creatrice della serie Amy Sherman-Palladino e il produttore esecutivo Dan Palladino ci hanno regalato qualcosa di cui la gente è rimasta davvero entusiasta. Proprio per questo abbiamo parlato della possibilità di continuare questo progetto.".