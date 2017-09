Gina Rodriguez sta sviluppando due nuove serie sull'immigrazione latina

L'attriceè a lavoro su due nuovi progetti per lae laincentrate sulla Comunità Latina. Entrambi i progetti vengono lanciati dalla

Il progetto della CBS si intitolerà Have Mercy e si baserà sul formato tedesco della serie Dr. Illegal. Lo show seguirà le vicende di una dottoressa latina, la quale non riuscirà a praticare, dopo essersi trasferita a Miami. Inizierà a lavorare come assistente dell'infermiere e rischierà tutto quando aprirà una clinica improvvisata nel suo appartamento per la comunità. Dailyn Rodriguez, Tariq Jalil e Lucas Carter saranno i produttori esecutivi della serie.

Il progetto della CW sarà un drama di un'ora chiamato Illegal. La serie seguirà un sedicenne studente delle scuole superiori di nome Rafael, il quale scopre che in realtà è senza permesso di soggiorno. La Rodriguez e Emily Gipson saranno le produttrici esecutive dello show.

Che ne pensate? Quale delle due serie vi interesserebbe vedere maggiormente?