Giudice Dredd: Karl Urban conferma di averne discusso

Qualche anno fa è arrivato nei cinema (ma inedito in Italia) un film/reboot cinematografico sul Giudice Dredd, titolato semplicemente, che vedevacome protagonista.

Sebbene abbia raggiunto uno status di cult con il tempo, il film non andò bene al botteghino ed i piani per dei potenziali sequel finirono immediatamente nel dimenticatoio. Qualche tempo fa, però, IM Global, Tencent e Tang Media Partners hanno annunciato lo sviluppo di un serial televisivo in live-action sul Giudice Dredd, titolato Judge Dredd: Mega City One (di cui vediamo un poster qui sotto).

Intervistato a riguardo, ora Karl Urban ha confermato di aver discusso la possibilità di tornare nei panni di Dredd anche per il serial: "Ne ho parlato con loro. Gli ho detto che se scrivono un buon materiale e danno a Dredd qualcosa da fare, ci sarò. Mi piacerebbe farlo".