GLOW: Netflix ha rinnovato la serie per la seconda stagione!

La serieè stata rinnovata per una seconda stagione. A darne la notizia è un tweet dalla pagina ufficiale della serie, che potrete vedere in fondo alla notizia. Lo show si era ispirato ad una serie televisiva degli anni '80 sul wrestling femminile.

GLOW racconta le vicende di Ruth Wilder (Alison Brie), un'attrice straordinaria di Los Angeles che in un ultimo tentativo di vivere i suoi sogni, trova lavoro in uno show settimanale sulle lottatrici femminili di wrestling con il regista di B-Movie chiamato Sam (Marc Maron). Il cast comprende Brie (Community, Sleeping With Other People), Betty Gilpin (Nurse Jackie, True Story) e Maron (Almost Famous, Marc Maron: Thinky Pain). Lo show è creato da Liz Flahive (Homeland, Nurse Jackie) e Carly Mensch (Nurse Jackie, Orange is the new black, Weeds). Il creatore di Orange is the new black, Jenji Kohan e Tara Herrmann sono gli executive producer al fianco di Flahive e Mensch.