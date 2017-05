GLOW: primo trailer della nuova serie tv di Netflix

ha rivelato il primo trailer completo per la prossima serie comica. La serie, creata da(Homeland) e(Orange is the new black) è ispirata alla vera storia del campionato femminile di westling nel 1980.

Ambientato a Los Angeles, la serie racconta la storia romanzata di un'attrice disoccupata, Ruth Wilder (Alison Brie), che in un ultimo tentativo di vivere i suoi sogni, trova lavoro in uno show settimanale sulle lottatrici femminili di wrestling con il regista di B-Movie chiamato Sam (Marc Maron). Il cast comprende Brie (Community, Sleeping With Other People), Betty Gilpin (Nurse Jackie, True Story) e Maron (Almost Famous, Marc Maron: Thinky Pain).

Il creatore di Orange Is the New Black, Jenji Kohan and Tara Herrmann sono gli executive producer al fianco di Flahive e Mensch, i creatori della serie. GLOW debutterà su Netflix il 23 Giugno.