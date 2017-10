Godless: primo teaser per la miniserie Netflix di Steven Soderbergh

Netflix ha diffuso in streaming il primo teaser trailer ufficiale di, miniserie di sette puntate prodotta dae in arrivo sulla piattaforma il 22 novembre 2017.

La miniserie è il primo show originale prodotto interamente dal colosso dello streaming americano. Soderbergh ha collaborato alla realizzazione dello show in veste di produttore esecutivo al fianco di Casey Silver, che potete ricordare per Il regno proibito, e dello scrittore di Scott Frank, sceneggiatore, tra le altre cose, di Logan - The Wolverine, che ha anche scritto e diretto l'episodio pilota.

La serie è incentrata intorno al personaggio ricoperto da Jeff Daniels, nei panni del noto fuorilegge Frank Griffin (Jeff Daniels), che seguiremo nella ricerca del suo ex partner traditore. In un'immensa terra senza Dio e in un territorio per lo più inesplorato, si trova la città di La Belle, dove l'ex partner di Griffin, Roy Goode (Jack O'Connell), si nasconde in un ranch in cui è stato ospitato dalla vedova Alice Fletcher (Michelle Dockery). La Belle è popolata e governata interamente da donne, e i suoi cittadini uniranno le forze per combattere contro Griffin e i suoi uomini quando questi entreranno in città in cerca di Goode.