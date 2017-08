Goliath: James Wolk entra a far parte del cast della serie targata Amazon

La star di, in onda sulla CBS,, entrerà a far parte del cast della seconda stagione della serie drama di Amazon,, con protagonista l'attore vincitore di un Golden Globe,. La serie è stata creata da

Wolk sarà l'agente speciale dell'FBI, Jeff Clayton, che accetterà di aiutare Billy (Thornton) nella caccia al principale sospettato nell'omicidio di Marcos Pena, che è stato visto l'ultima volta in custodia dell'ICE. Nel frattempo Jeff mostra un interesse amoroso per Patty (Nina Arianda). La prima stagione di Goliath è giunta su Amazon lo scorso ottobre. La nuova stagione di Goliath avrà come produttore esecutivo il vincitore del premio Peabody, Clyde Phillips, che sarà anche lo showrunner dello show.