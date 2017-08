Goliath: Mark Duplass farà parte del cast della seconda stagione della serie

ha appena firmato conla sua entrata nel cast della seconda stagione della seriecome presenza regular. La nuova stagione sarà prodotta da

Duplass vestirà i panni di Tom Wyatt, uno sviluppatore di successo di Los Angeles il quale vuole dare alla città un profilo distinto. Inoltre, è un importante sostenitore del candidato a sindaco Marisol Silva (Ana De La Reguera).

L'attore Mark è il fratello Jay Duplass, insieme registi e produttori premiati di numerosi film indipendenti e serie create per HBO come Togetherness e Room 104, lo show che ha debuttato un mese fa e che il team Everyeye ha già recensito per voi.

Il cast della nuova stagione di Goliath comprenderà, oltre a Billy Bob Thornton e De La Reguera, Nina Arianda, William Hurt, Maria Bello e Olivia Thirlby. La serie è stata creata da David E. Kelley e Jonathan Shapiro.