Gomorra: la terza stagione in onda da Novembre, c'è la conferma

Arrivano brutte notizie per tutti i fan diche attendevano per la primavera la terza stagione della famosa e pluripremiata serie tv prodotta da Stefano Sollima per Sky Italia. Nel corso di una conferenza tenuta nel weekend, il patron di, ha rivelato che la terza stagione della serie tv tornerà sugli schermi italiani a novembre.

Almeno al momento non è stata diffusa alcuna data ufficiale, ma solo il mese in cui comincerà la messa in onda dei nuovi episodi.

Alcuni dei protagonisti avevano lasciato già intendere negli scorsi mesi che la terza stagione non sarebbe arrivata nel breve termine, ma nel weekend è arrivata la doccia fredda per tutti i fan.

Sebbene al momento non siano disponibili informazioni sulla trama, probabilmente le vicende riprenderanno dal finale della seconda stagione, ovvero dall’uccisione di Pietro Savastano per opera di Ciro, che dovrà fare i conti con i nuovi equilibri della camorra e del clan.