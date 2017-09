Gomorra: è ufficiale, la terza stagione torna il 17 novembre!

Come annunciato dasui propri canali social, arriva una grande notizia per tutti i fan di: la terza stagione dello show diretto datorna ilsu Sky Atlantic!

Dopo la notizia di qualche mese fa, relativa alla messa in onda nell'autunno del 2017, arriva ora la conferma sulla premiere ufficiale di Gomorra 3: il debutto della terza stagione, peraltro, segna un cambio di programmazione per la serie prodotta da Sky in collaborazione con Cattleya e Fandango.

Il 17 novembre sarà infatti un venerdì, e sempre di venerdì dovrebbe proseguire la messa in onda dei nuovi 12 episodi di Gomorra - a differenza delle prime due stagioni, che sono state trasmesse sempre su Sky Atlantic ma nella serata del martedì. L'orario della trasmissione dovrebbe essere, infine, confermato per la prima serata, intorno alle 21:00.

Siete ansiosi per il ritorno di Salvatore Esposito e Marco D'Amore nei panni di Genny Savastano e Ciro Di Marzio, insieme a tutti gli altri protagonisti della serie campione d'incassi sia in Italia che all'estero?