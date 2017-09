Good Omens: Adria Arjona si unisce al cast della serie di Neil Gaiman

l'attrice, entrerà a far perte del cast della serie, ispirato al romanzo omonimo di, e darne la notizia è stato lo stesso showrunner dello show,, attraverso un post sul suo account Twitter personale.

All'inizio della giornata, Gaiman aveva pubblicato una foto dello script (che potete vedere in fondo alla notizia) della serie aggiungendo nella didascalia la notizia dell'entrata nel cast della Arjona, la quale sarà una discendente di Agnes Nutter, un'antica strega.

La serie in sei episodi, Good Omens, narrerà la storia dell'angelo Azraphel e del demone Crowley che, ormai adattati alla vita sulla Terra, rimarranno scioccati dall'apprendere che l'apocalisse è alle porte. Per evitare la fine del mondo, decideranno di trovare l'Anticristo e di educarlo nella giusta direzione, ma la loro missione si rivelerà molto più complicata del previsto. L'attore Michael Sheen vestirà i panni di Aziraphale, e David Tennant sarà Crowley. Come annunciato dal tweet di Gaiman, nel cast ci saranno anche Nina Sosanya nel ruolo di Suor Mary Loquacious dell'Ordine Chattering di St. Beryl, Ned Dennehy sarà Duke of Hell Hastur, e Ariyon Bakare sarà Duke of Hell Ligur. Inoltre, giovedì, Michael McKean ha rivelato che farà parte dell'adattamento, nel ruolo di Shadwell.