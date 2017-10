Good Omens: Jon Hamm sarà l'arcangelo Gabriel nella serie Amazon

L'attore di, si è unito al cast della serie die della, nel ruolo dell'arcangelo, il primo messaggero di Dio!

Basato sul romanzo di Neil Gaiman e Terry Pratchett, Good Omens sarà ambientato nel 2018 quando l'Apocalisse e il Giorno del Giudizio sono ormai quasi giunti, lasciando sconvolti l'angelo Azraphel e il demone Crowley che ormai si sono adattati alla vita sulla Terra. Per evitare la fine del mondo, decideranno di trovare l'Anticristo e di educarlo nella giusta direzione, ma la loro missione si rivelerà molto più complicata del previsto.

Gabriel, nel romanzo originale, compare poco, ma lo showrunner Gaiman ci ha anticipato qualcosa di più a riguardo del personaggio e della sceneggiatura: "Una volta terminata la stesura di Good Omens, all'alba della preistoria, io e Terry abbiamo cominciato la scrittura di un sequel. Ci sarebbero molti angeli nel sequel. Quando Good Omens fu proposto per Hollywood, Terry ed io eravamo entusiati di presentare i nostri angeli nella trama del film che poi non è mai stato prodotto. Quindi, quasi trent'anni dopo, quando ho cominciato a scrivere lo show Good Omens per la TV, una cosa che sapevo con certezza era che i nostri angeli avrebbero dovuto comparire in esso. Il leader di questi angeli è Gabriel. Ed è tutto ciò che Aziraphale non è: è alto, bello, carismatico e ha un impeccabile gusto nel vestire. Siamo stati fortunati che Jon Hamm fosse disponibile, dato che è già tutto ciò senza che dovessimo aggiungere altro noi. Siamo stati più che fortunati che sia fan dei libri e un attore straordinario".

"Ho letto Good Omens quasi vent'anni fa", ha dichiarato Hamm. "Pensavo fosse uno dei libri più divertenti e fantastici che avessi mai letto. Era anche , ovviamente, un progetto irrealizzabile. Due mesi fa, Neil mi ha mandato gli script e sapevo che dovevo partecipare".

L'adattamento televisivo in sei parti è attualmente in produzione e debutterà su Amazon Prime Video in oltre 200 paesi nel 2019. Andrà poi in onda su BBC Two nel Regno Unito.