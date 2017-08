Good Omens: Michael Sheen e David Tennant saranno nel cast della serie

ha firmato con gli attoriper la serie, una miniserie comedy basata sull'acclamato romanzo omonimo di

Good Omens narra la storia dell'angelo Azraphel e del demone Crowley che, ormai adattati alla vita sulla Terra, rimangono scioccati dall'apprendere che l'apocalisse è alle porte. Per evitare la fine del mondo, decidono di trovare l'Anticristo e di educarlo nella giusta direzione, ma la loro missione si rivelerà molto più complicata del previsto. Sheen vestirà i panni di Aziraphale, e Tennant sarà Crowley. Attualmente il servizio di streaming Amazon non ha ancora lasciato dichiarazioni.

Il debutto dello show è previsto per il 2018 su PrimeVideo. La miniserie Good Omens sarà composta da sei episodi interamente scritti da Gaiman, il quale sarà anche lo showrunner della serie. BBC Studios è il co-produttore della serie insieme a Narrativia e alla The Blank Corporation ed è in collaborazione con BBC Worldwide per Amazon PrimeVideo e la BBC.