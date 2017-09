Good Omens: sono iniziate le riprese, ecco le prime foto dal set!

Le riprese della prima stagione della seriesono iniziate! Ed ecco postate online le prime foto dal set di Londra. Basata sul romanzo di, lo show sarà composto da sei episodi.

La prima foto è stata postata dallo scrittore/produttore esecutivo della serie, Gaiman, e ci mostra Michael Sheen e David Tennant nei panni dei protagonisti della serie, l'angelo Aziraphale e il demone Crowley. In un'intervista ha poi dichiarato: "Le persone si sono innamorate di un angelo e di un demone in un mio libro e di Terry Pratchett e sono curiosi e nervosi di vedere come verranno ritratti sullo schermo e sono io stesso probabilmente il più nervoso e curioso di tutti...Michael Sheen è il migliore e il più raffinato degli angeli dei libri, David Tennant il più figo e il più incantevole dei demoni. Insieme sono un duo infernale (o dovrei dire un duo celestiale?)".

Inoltre, Douglas Mackinnon, vincitore di un Emmy, di cui sono celebri serie come Knightfall, Dirk Gently, Doctor Who, Outlander and Sherlock: The Abominable Bride, è stato confermato come regista e produttore esecutivo della serie.

Good Omens è un prodotto della BBC Studios, della Narrativia e della Blank Corporation, in collaborazione con la BBC Worldwide che gestirà i diritti internazionali dello show. La serie debutterà globalmente su Amazon Prime Video nel 2019 e andrà in onda anche su BBC Two dopo l'esordio su Amazon. Nel cast compariranno anche Jack Whitehall, Michael McKean, Miranda Richardson, Adria Arjona, Nina Sosanya, Ned Dennehy e Ariyon Bakare.