Gorilla and the Bird: la nuova serie tv prodotta da Channing Tatum

Channing Tatum insieme a Big Beach produrrà una nuova serie tv dal titolo, basata sul memoir dell'avvocato newyorchese Zach McDermott, che dovette combattere per anni con il disturbo bipolare. Lo stesso McDermott parteciperà alla produzione della serie insieme a Tatum.

Il libro scritto da McDermott ripercorre l'esperienza di quest'ultimo con la malattia, scoperta all'età di 26 anni, quando egli credette di essere perennemente perseguitato. Ricoverato al Bellevue Hospital, disperato, Zach inizia una battaglia per riconquistare la propria identità. Lascerà New York per tornare in Kansas per ricongiungersi con la sua amata e solida madre Bird.

Per Channing Tatum, Gorilla and the Bird la prima serie tv prodotta. L'attore è attualmente al cinema, nel cast di Kingsman: Il Cerchio d'Oro al fianco di Colin Firth e Taron Egerton e lo vedremo in Logan Lucky di Steven Soderbergh, film a cui ha partecipato anche in qualità di produttore.