Gotham 3: Alexander Siddig sarà Ra's Al Ghul

Sale a bordo della terza stagione diun nuovo storico villain di. E' stato confermato che l'attore(Il Trono di Spade) è entrato nel cast nei panni di Ra's Al Ghul.

In questa versione, Ra's Al Ghul è l'enigmatica e potente figura che controlla la Corte dei Gufi. Ha un passato avvolto nel mistero ed è il leader di un'organizzazione criminale nota come La Setta delle Ombre; nella terza stagione di Gotham Ra's dimostrerà di essere un valido avversario per Bruce Wayne.

L'attore debutterà nel ruolo questo aprile, quando lo show tornerà in onda su FOX. E' la seconda volta che il personaggio viene adattato sul piccolo schermo: Matt Nable lo aveva interpretato in Arrow e Legends of tomorrow.